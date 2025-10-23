Centenario senza la Fiesole

La festa per i cento anni della Fiorentina – in calendario alla fine di agosto del 2026 – avrà una lacuna scenografica non da poco. La più temuta. Per quella data infatti i lavori in Fiesole, tempio storico del tifo viola, non saranno ultimati e quindi il popolo della curva non potrà salutare dagli spalti di ’casa’ il primo secolo gigliato. L’annuncio – non esattamente un fulmine a ciel sereno (a colpo d’occhio i cantieri tutto sembrano fuorché lampo) quanto piuttosto una tempesta annunciata, è arrivato ieri a metà pomeriggio con una nota ufficiale diffusa da Palazzo Vecchio nella quale si premette che la "fine dei lavori allo stadio Franchi resta nel 2029 come già comunicato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

