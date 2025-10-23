Cena spettacolo di Halloween al Noah

Napolitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

HALLOWEEN CENA SPETTACOLONOAH Venerdì 31 Ottobre vivi la notte più magica e spaventosa dell’anno con noi!Una cena spettacolo mozzafiato, tanta musica con dj set, animazione e un’atmosfera da brivido. ma tutta da ballare! Due menù fissi tra cui scegliere al costo di 40 euro:Menù di Mare – per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Movida di Halloween, la mappa delle feste nei locali delle Marche - Una spaventosa notte di Halloween è quella che ci aspetta domani in cui praticamente tutti i locali del by night marchigiano sono pronti a vivere una tremenda festa delle streghe. Come scrive corriereadriatico.it

cena spettacolo halloween noahHalloween night, la cena con delitto a Villa Selvatico - Venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 20, Villa Selvatico apre le sue porte per la serata più misteriosa dell’anno: la Cena con Delitto di Halloween. Riporta padovaoggi.it

Cena stregata e spettacolo da paura sulla Riviera Romagnola - 11/12 - Non c’è nulla di più suggestivo del trascorrere la notte di fine ottobre con una cena e uno spettacolo da paura. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Cena Spettacolo Halloween Noah