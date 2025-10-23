Cede il tetto | grave un operaio caduto dalla copertura interviene l’elisoccorso
Sinalunga (Siena), 23 ottobre 2025 – Paura nel cantiere di una casa in ristrutturazione a Sinalunga: un operaio è caduto da diversi metri dopo che una porzione del tetto ha ceduto. Accade in mattinata: nel cantiere erano in corso una serie di interventi per riammodernare l’immobile. Durante alcune normali operazioni una parte della copertura avrebbe ceduto sfondandosi e facendo precipitare l’uomo. Immediato l’allarme, che è stato dato dai colleghi dell’uomo. Nel cantiere in via Guido Rossa sono arrivati l’automedica dall’ospedale di Montepulciano, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Torrita di Siena, le forze dell’ordine e l’Asl, sezione prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
