C' è una rivista che dà voce alle librerie
Novità, catalogo, buone pratiche, sfide dell'editoria contemporanea. Sono i contenuti di Risguardi, rivista cartacea ispirata all'esperienza francese di Pages des Libraires, ideata e realizzata dalla promozione editoriale Lyr, con la direzione di Giorgio Gizzi. Si tratta di una pubblicazione.
"Manga Issho" è il nome di una rivista che coinvolge 4 editori di manga europei, tra cui l'italiana Star Comics. Esce ogni 3 mesi, ad un prezzo molto accessibile, e da voce alle storie e allo stile dei migliori disegnatori di manga europei. Ogni numero contien
San Francesco continua a essere una voce significativa, capace di offrire saggezza e ispirazione alle donne e agli uomini di oggi. Per questo, il restyling "minimal" della rivista cerca di riflettere l'essenzialità dignitosa che caratterizzava il Santo