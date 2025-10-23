Il 23 ottobre 2025 segna il quattordicesimo anniversario dalla scomparsa di Marco Simoncelli, il pilota di Coriano che ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del motociclismo. Ogni anno, in questa data, l’Italia e gli appassionati di tutto il mondo si fermano per ricordare il “Sic”, il giovane campione dai capelli ribelli e dal talento cristallino, morto a soli 24 anni sul circuito di Sepang durante il Gran Premio di Malesia del 2011. La commemorazione ufficiale si tiene a Coriano, dove il sindaco Gianluca Ugolini e l’amministrazione comunale hanno organizzato un momento di silenzio presso “Il Podio” in via Garibaldi, alle ore 19. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - C’è una quercia che cresce al posto suo: 14 anni dopo, il cuore di Marco Simoncelli batte ancora