Se negli ultimi tempi hai notato un aumento inspiegabile di errori di battitura sul tuo iPhone, potresti finalmente smettere di incolpare te stesso: è un vero e proprio bug del software iOS che causa l’inserimento di lettere sbagliate mentre digiti. La scoperta è stata documentata da Michi NekoMichi, uno youtuber specializzato in test tecnologici, che ha condiviso un video rallentato che mostra chiaramente il problema in azione. Nel filmato, registrato su un iPhone con l’ultima versione di iOS 26, Michi digita la frase “thumbs up” nell’app Note di Apple, ma sullo schermo appare “thjmbs up”. Il rallentamento a un quarto della velocità normale rivela l’anomalia: quando il dito tocca il tasto “u”, il sistema inserisce invece la lettera “j”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - C’è un bug nascosto dell’iPhone che ti fa fare errori da anni (non è colpa tua)