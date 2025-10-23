C’è distanza tra Maceratese e Ciabuschi
L’allenatore Possanzini chiede l’attaccante, il dg Serangeli conferma che si sta cercando una punta e i tifosi si attendono l’arrivo di un giocatore di categoria, insomma di una certezza così come è stato Cognigni nella passata stagione. Il nome più gettonato è quello di Ciabuschi, ma anche l’ultimo contatto con il giocatore non è andato a buon fine essendoci ancora distanza tra offerta e richiesta. Non è nemmeno da escludere che la società faccia uno sforzo per accontentare il calciatore e battere la concorrenza di altri club che hanno messo gli occhi sul giocatore che non rientra più nei piani dell’Atletico Ascoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
