Cava de Tirreni scoperta piantagione di cannabis in un casolare | arrestato un 77enne

Un uomo di 76 anni è stato arrestato a Cava de Tirreni per coltivazione e detenzione di cannabis: sequestrate piante e sostanza già confezionata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cava de Tirreni, scoperta piantagione di cannabis in un casolare: arrestato un 77enne

