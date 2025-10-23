Cava de Tirreni scoperta piantagione di cannabis in un casolare | arrestato un 77enne

23 ott 2025

Un uomo di 76 anni è stato arrestato a Cava de Tirreni per coltivazione e detenzione di cannabis: sequestrate piante e sostanza già confezionata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

