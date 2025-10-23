Caterina Ferioli di Noi del Rione Sanità | età carriera Instagram fidanzato

Caterina Ferioli fa parte del cast di Noi del Rione Sanità e veste i panni di Caterina. La serie TV italiana va in onda nella prima serata di Rai 1 dal 23 ottobre 2025. La trama racconta la vita di Don Antonio Loffredo, protagonista dell’omonimo libro. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa giovanissima e talentuosa attrice. Chi è Caterina Ferioli: età, origini, Instagram, fidanzato. Leggi anche: Chiara Celotto, chi è Stella di Noi del Rione Sanità: età, carriera, Instagram, fidanzato. Caterina è un’attrice e modella italiana, nata a Bologna il 21 dicembre 2003. Dunque, nel 2025 compie 22 anni. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Scopri altri approfondimenti

Caterina Ferioli è ! NOI DEL RIONE SANITÀ di Luca Miniero, dal 23 ottobre su Rai1 Liberamente tratta dal libro «Noi del Rione Sanità» di Don Antonio Loffredo. #NoiDelRioneSanità #Rai1 #RaiFiction #MadEntertainment - facebook.com Vai su Facebook

“Non mi basta un solo film”: Caterina Ferioli e la sua nuova sfida nel Rione Sanità dopo 'Il Fabbricante di Lacrime' - Cresciuta con Netflix e ora su Rai 1: Caterina Ferioli, protagonista de Il Fabbricante di Lacrime e volto di Noi del Rione Sanità (in onda dal 23 ... Come scrive alfemminile.com

Caterina Ferioli: «Da Il Fabbricante Di Lacrime a Belcanto, sono alla ricerca della mia voce» - C’è una nuova generazione di attrici italiane che sta riscrivendo le regole del talento, volti intensi, tutti diversi e tutti da scoprire. Si legge su grazia.it

È nata una stella: dietro le quinte di Belcanto con Caterina Ferioli - Me lo sono chiesta dopo che mi è stata presentata così Caterina Ferioli, giovanissima attrice (classe 2003) che aveva dato il volto a Nica nel Fabbricante di ... Da donnamoderna.com