Catania terremoto magnitudo 2.4

3.16 Un terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato dall'Osservatorio etneo dell'Ingv a 8 km a ovest di Bronte, in provincia di Catania, alle 00:51, a una profondità di 16 km. Poco prima, alle 22:23 del 22 ottobre, si era verificata una scossa più forte di magnitudo 3.3, con ipocentro a 10 km di profondità. Entrambi gli eventi sono stati avvertiti nella zona etnea e nei comuni limitrofi, senza al momento segnalazioni di danni. L'area si conferma quindi attiva dal punto di vista sismico, monitorata attentamente dall'Ingv. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it