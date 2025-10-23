Catania terremoto magnitudo 2.4
3.16 Un terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato dall'Osservatorio etneo dell'Ingv a 8 km a ovest di Bronte, in provincia di Catania, alle 00:51, a una profondità di 16 km. Poco prima, alle 22:23 del 22 ottobre, si era verificata una scossa più forte di magnitudo 3.3, con ipocentro a 10 km di profondità. Entrambi gli eventi sono stati avvertiti nella zona etnea e nei comuni limitrofi, senza al momento segnalazioni di danni. L'area si conferma quindi attiva dal punto di vista sismico, monitorata attentamente dall'Ingv. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mappe effetti #terremoto zona 1 Km Se #Militello #Val Di #Catania (#CT) del 12-10-2025 03:59:54 ML: 2.5 - X Vai su X
Sicilia 242 TV Nazionale - Canale 242 in tutta Italia - App Sicilia 24. . Aci Sant’Antonio: al via i lavori di restauro della chiesa di San Michele Arcangelo, danneggiata dal terremoto del 26 dicembre 2018 #Sicilia242 #Sicilia24 - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto oggi a Udine, magnitudo 3.1/ Ingv ultime notizie: scossa anche a Catania M 2.5 - 1, Ingv ultime notizie: una scossa sismica in provincia di Catania, in questo caso M 2. Da ilsussidiario.net
Terremoto: sisma di magnitudo 2.6 nello Stretto di Messina - Etna, colata lavica a 3mila metri: voli regolari all'aeroporto di Catania - 6 è avvenuto nella zona dello Stretto di Messina (tra Reggio Calabria e Messina), stamane alle 6:31. affaritaliani.it scrive