Catania infezione dopo intervento alla cataratta in struttura privata | trenta pazienti in ospedale

Da un'operazione di routine a un incubo collettivo. Un semplice intervento di cataratta in una clinica privata di Catania si è trasformato in un caso sanitario gravissimo. Circa trenta pazienti, sottoposti a un'operazione considerata di routine – solitamente eseguita in mezz'ora – sono finiti ricoverati in quattro diversi ospedali della città con serie complicazioni oculari. Molti di loro lamentano forte indebolimento della vista, dolori agli occhi ed emicranie acute, sintomi che i medici collegano a un'infezione contratta durante gli interventi chirurgici. Ipotesi di "contaminazione ambientale".

