Catania Corso Sicilia | i carabinieri fermano un uomo armato di mannaia che minacciava i passanti

Dayitalianews.com | 23 ott 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento immediato delle forze dell’ordine. Nel pomeriggio di ieri, 22 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante di Catania sono intervenuti con tempestività in Corso Sicilia, dopo la segnalazione di un uomo che, armato di coltelli, stava minacciando i passanti e seminando panico tra i cittadini. L’uomo individuato in un supermercato. Grazie al rapido coordinamento dei militari, l’individuo – un 44enne di origine straniera, irregolare sul territorio nazionale – è stato individuato all’interno di un supermercato della zona. Lì, si muoveva nervosamente tra le corsie, pronunciando frasi sconnesse e mantenendo un atteggiamento pericoloso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

