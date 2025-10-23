Catania Corso Sicilia | i carabinieri fermano un uomo armato di mannaia che minacciava i passanti
L'intervento immediato delle forze dell'ordine. Nel pomeriggio di ieri, 22 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante di Catania sono intervenuti con tempestività in Corso Sicilia, dopo la segnalazione di un uomo che, armato di coltelli, stava minacciando i passanti e seminando panico tra i cittadini. L'uomo individuato in un supermercato. Grazie al rapido coordinamento dei militari, l'individuo – un 44enne di origine straniera, irregolare sul territorio nazionale – è stato individuato all'interno di un supermercato della zona. Lì, si muoveva nervosamente tra le corsie, pronunciando frasi sconnesse e mantenendo un atteggiamento pericoloso.
