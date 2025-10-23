Castiglion Fiorentino ritorna il Lunch in Family con gli studenti della Cal Poly University
Arezzo, 23 ottobre 2025 – . Domenica 2 novembre si rinnova il tradizionale appuntamento del Lunch in Family promosso e organizzato dall’assessorato alla cultura della città di Castiglion Fiorentino. Gli studenti americani della Cal Poly University potranno esser invitati a pranzo dalle famiglie castiglionesi facendo incursione, come graditi ospiti, nelle conviviali atmosfere del nostro quotidiano. “Un’occasione unica e preziosissima d’incontro e di condivisione capace di rendere il classico pranzo domenicale in famiglia un momento di piacevole novità e reciproca conoscenza, culturale, linguistica e perché no, anche culinaria” dichiara Massimiliano Lachi, assessore alla cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
