Castellammare parla il presidente della Juve Stabia | Azienda sana Io lontano da logiche criminali
Respinge tutte le accuse di collusione con la criminalità organizzata, Andrea Langella. Presidente e socio di minoranza al 48% della Juve Stabia – oggi finita in amministrazione giudiziaria su disposizione del Tribunale di Napoli – Langella chiarisce la sua posizione e assicura collaborazione alla magistratura. “L’azienda è sana”, specifica in una nota stampa. Le quote . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Vicinanza il Sindaco di Castellammare di Stabia parla sugli ultimi fatti del calcio a Castellammare: […] #castellammaredistabia #juvestabia #luigivicinanza #calcio #juvestabia #ultimenotizie #calcio #legalità #Castellammare #inquinamento #città - facebook.com Vai su Facebook
Castellammare, interdittive antimafia per 11 società che gestivano i servizi della Juve Stabia - Undici società dell’indotto economico della Juve Stabia raggiunte da interdittive antimafia. Come scrive fanpage.it
Juve Stabia calcio: “Tutta la gestione nelle mani della camorra”. Disposta l’amministrazione controllata - Il procuratore antimafia Melillo: “Quadro allarmante, in questo clima possibili tragedie come quella di Rieti”. Scrive quotidiano.net
Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria per infiltrazioni mafiose. Choc a Castellammare - La polizia a Napoli, su delega della Prefettura, ha eseguito un decreto applicativo di prevenzione ex articolo 34 del Codice antimafia a carico della ... Secondo iltempo.it