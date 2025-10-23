Castellammare parla il presidente della Juve Stabia | Azienda sana Io lontano da logiche criminali

Respinge tutte le accuse di collusione con la criminalità organizzata, Andrea Langella. Presidente e socio di minoranza al 48% della Juve Stabia – oggi finita in amministrazione giudiziaria su disposizione del Tribunale di Napoli – Langella chiarisce la sua posizione e assicura collaborazione alla magistratura. “L’azienda è sana”, specifica in una nota stampa. Le quote . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

