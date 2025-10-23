Castelfidardo altra tegola Ora il nodo allenamenti

Un occhio al campo, c’è da preparare la sfida quasi proibitiva, almeno sulla carta, di domenica al Mancini contro la capolista Ostia Mare, ma anche al mercato, e non solo. In questi giorni attesi due volti nuovi nel Castelfidardo. Si vocifera dell’interessamento a una punta, Edoardo Tassi, classe 1998, con varie esperienze anche in C e in D, oltre che a un centrocampista francese, di qualità, che si sta già allenando in gruppo. Dovrebbe salutare invece il difensore Locanto. Intanto ieri la società Gsd Castelfidardo ha diffuso un comunicato in merito all’utilizzo dell’ antistadio sintetico del Mancini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

