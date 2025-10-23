Imprenditore sorpreso a sversare rifiuti presso lo svincolo della SS7 Quater Domiziana a Castel Volturno. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale lo hanno fermato mentre era intento a prelevare dal cassone del proprio autocarro dei sacconi in plastica contenenti rifiuti e ad abbandonarli oltre il guard rail in prossimità del ciglio stradale di proprietà demaniale. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Castel Volturno, imprenditore napoletano sorpreso a smaltire rifiuti sul ciglio della Domiziana: denunciato