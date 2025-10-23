Castel San Giorgio arrestato un 20enne per detenzione di droga ai fini di spaccio
. CASTEL SAN GIORGIO (SA) – Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunce irrevocabili, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore rende noto che, nella giornata del 21 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Castel San Giorgio hanno tratto in arresto un giovane di 20 anni, residente a Salerno, per cessione, offerta in vendita e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto riportato, un militare libero dal servizio avrebbe notato una presunta cessione di stupefacenti e, a seguito della successiva perquisizione, i Carabinieri avrebbero rinvenuto nella disponibilità del giovane diverse sostanze stupefacenti, tra cui hashish, cocaina, crack ed eroina, oltre alla somma in contanti di 145 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Zon.it
