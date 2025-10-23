Castel Fusano RM scooterista precipita nel canale e muore sul colpo
Tragedia in via Canale della Lingua: la vittima aveva 56 anni. Ha perso il controllo dello scooter e, dopo aver urtato il guard rail, è precipitato nel vuoto. Non c'è stato nulla da fare per un uomo di 56 anni, morto ieri sera intorno alle 21:25 in via Canale della Lingua, a Castel Fusano, frazione litoranea di Roma. Secondo una prima ricostruzione, lo scooterista sarebbe uscito di strada per cause ancora da chiarire. Dopo l'impatto con la barriera, è caduto nel Canale dei Pescatori da un'altezza di circa otto metri. Sono stati i vigili del fuoco a recuperare il corpo. Sul posto anche le forze dell'ordine, che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
