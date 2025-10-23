Firenze, 23 ottobre 2025 – Annata ricca di castagne in Toscana, ma per i produttori non è tutto oro quel che luccica. Il 2025 si conferma una stagione di ottima produzione, con frutti sani e di buona pezzatura, ma l’abbondanza ha fatto scendere sensibilmente i prezzi: secondo le rilevazioni della Borsa merci telematica italiana, i valori all’ingrosso sono calati tra il 17% e il 40% a seconda della varietà e della pezzatura. Nei principali mercati italiani della rete Italmercati, le castagne comuni 48-50 unitàkg sono passate da 5 euro al chilo nel 2024 a 4,70 euro al chilo, con una flessione del 6%, le 60-65 unitàkg hanno perso il 17%, passando da 4,70 a 3,90 euro al chilo,e e le 70-75 unitàkg sono scese del 14%, a 3,50 euro al chilo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castagne, annata d’oro in Toscana. Ma prezzi giù del 30-40%