Cassano | Io 4 anni con Chivu sarà fantastico per l’Inter Non sono sorpreso su Esposito dico questo

Inter News 24 Le parole di Antonio Cassano, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol dell’inizio di stagione dell’ Inter. L’INTER DI CHIVU – A me Chivu non stupisce, io lo conosco: ci ho giocato quattro anni insieme. E’ un ragazzo per bene, di alto livello e intelligente: sarà fantastico come allenatore come era da giocatore. E lo sarà ancora di più quando farà quello che realmente vorrebbe, ovvero giocare in un altro modo. Adesso sta andando con la direzione del vecchio, ma con tante robe sue: i braccetti che pressano alto, la squadra più corta, non vuole aspettare dietro la linea della palla. 🔗 Leggi su Internews24.com

