Cassano | Io 4 anni con Chivu sarà fantastico per l’Inter Non sono sorpreso su Esposito dico questo
Inter News 24 Le parole di Antonio Cassano, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Antonio Cassano ha parlato a Viva El Futbol dell’inizio di stagione dell’ Inter. L’INTER DI CHIVU – A me Chivu non stupisce, io lo conosco: ci ho giocato quattro anni insieme. E’ un ragazzo per bene, di alto livello e intelligente: sarà fantastico come allenatore come era da giocatore. E lo sarà ancora di più quando farà quello che realmente vorrebbe, ovvero giocare in un altro modo. Adesso sta andando con la direzione del vecchio, ma con tante robe sue: i braccetti che pressano alto, la squadra più corta, non vuole aspettare dietro la linea della palla. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Cassano, otto anni a “Cicciotto” Abbruzzese: condannato per tentato omicidio e odio razziale https://gazzettadelsud.it/?p=2117344 - facebook.com Vai su Facebook
Cassano: "Vedendo gli ultimi 4-5 anni di Leao e di Orsolini la realtà è che Orsolini poteva guadagnare 8 milioni, Leao neanche 2. Dati di fatto". Ma i numeri smentiscono Fantantonio - X Vai su X
Cassano: “Io 4 anni con Chivu, vi dico che sarà fantastico. Esposito? Quando si tratta di scelte…” - Intervenuto a Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex calciatore, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul campo dell'Union Saint- Come scrive msn.com
Cassano: "Inter? A Chivu non piace fare la ninna nanna, vuole giocare in un altro modo" - Antonio Cassano, ex attaccante di Roma, Inter e Milan fra le altre, ha parlato all'interno del programma Viva El Futbol, creato e condotto insieme a Lele Adani e Nicola Ventola, della rotonda vittoria ... Si legge su msn.com
Milan da scudetto, Cassano la voce fuori dal coro: Fantantonio demolisce Allegri e Leao - Cassano va oltre la semplice critica al Milan lanciandosi in una profezia sul piazzamento finale in campionato. Come scrive sport.virgilio.it