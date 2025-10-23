di Laura Valdesi Lei si chiama Cassandra, la cavallina Magnolia. Fra loro c’è stata la scintilla. Sono amiche. Inseparabili. Capaci di emozionare e rendere orgoglioso chi si è dedicato a cementare questo legame. Ad amalgamare la sensibilità di una studentessa del ’Ricasoli’ che ha ridotte capacità motorie e quella di un animale da sempre molto vicino all’uomo. Nell’impresa è riuscito Nicola Borselli nella riserva naturale statale di Cornocchia che è il ’regno’ dei carabinieri della biodiversità guidati dal tenente colonnello Alessio Brogi. Una bella storia, quella di Cassandra e Magnolia, tessuta lontano dai riflettori che potrebbero però accendersi su di loro in occasione di Fiera cavalli a Verona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cassandra & Magnolia: "Gestione del cavallo a terra. Il sogno di andare a Verona"