Caspoggio punta sul cicloturismo con il progetto L’Abc

Promuovere il cicloturismo come strumento di inclusione, sostenibilità e valorizzazione del territorio: è questo l’obiettivo del progetto “L’Abc – Inclusione e sostenibilità a pedali”, con cui il Comune di Caspoggio ha ottenuto un finanziamento di 50 mila euro nell’ambito del bando nazionale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it