Caspoggio punta sul cicloturismo con il progetto L’Abc

Sondriotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Promuovere il cicloturismo come strumento di inclusione, sostenibilità e valorizzazione del territorio: è questo l’obiettivo del progetto “L’Abc – Inclusione e sostenibilità a pedali”, con cui il Comune di Caspoggio ha ottenuto un finanziamento di 50 mila euro nell’ambito del bando nazionale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

