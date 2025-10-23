Caspoggio punta sul cicloturismo con il progetto L’Abc
Promuovere il cicloturismo come strumento di inclusione, sostenibilità e valorizzazione del territorio: è questo l’obiettivo del progetto “L’Abc – Inclusione e sostenibilità a pedali”, con cui il Comune di Caspoggio ha ottenuto un finanziamento di 50 mila euro nell’ambito del bando nazionale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
