Caso Venezi ora i lavoratori della Fenice chiedono le dimissioni del sovrintendente

La querelle sul caso Beatrice Venezi - nominata un mese fa a direttrice musicale del Teatro la Fenice contro il parere dell'orchestra - si complica ulteriormente. Oggi le rappresentanze sindacali del Teatro (Cgil, Cisl, Uil e Fials, in rappresentanza della totalità dei lavoratori) hanno chiesto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Il caso Venezi mostra molto bene come i comunisti costruiscono la loro egemonia culturale: buttando fuori chi non è dei loro. - X Vai su X

È sempre Cartabianca. . Il caso Beatrice Venezi e l'amichettismo a destra, ne parliamo con i nostri ospiti a #ÈsempreCartabianca - facebook.com Vai su Facebook

Fenice in sciopero: al posto della prima di Wozzeck, concerto pubblico all'aperto - Folto pubblico al concerto di protesta in Campo Sant'Angelo ... Come scrive rainews.it

Fenice, applausi del pubblico al messaggio dei musicisti contro la nomina di Beatrice Venezi. «Che vada a dirigere a Sanremo!» - Saltata la prima di Wozzeck alla Fenice a causa della protesta di orchestrali, coro e maestranze, ieri pomeriggio la recita dell'ultima opera in cartellone della stagione ... Si legge su ilgazzettino.it

In che senso Beatrice Venezi non è adatta per un teatro come La Fenice - Non c'entrano solo la tecnica e l'esperienza, che pure secondo gli esperti sono carenti, ma anche il rapporto con l'orchestra ... ilpost.it scrive