Caso Venezi ora i lavoratori della Fenice chiedono le dimissioni del sovrintendente

Veneziatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La querelle sul caso Beatrice Venezi - nominata un mese fa a direttrice musicale del Teatro la Fenice contro il parere dell'orchestra - si complica ulteriormente. Oggi le rappresentanze sindacali del Teatro (Cgil, Cisl, Uil e Fials, in rappresentanza della totalità dei lavoratori) hanno chiesto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

