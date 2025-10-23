Caso scommesse su Lazio-Udinese | Okoye a processo insieme ad altri tre imputati

Un incontro in pizzeria nel cuore di Udine, una presunta combine per un’ammonizione “programmata” e scommesse che avrebbero fruttato vincite record in provincia. È questo lo scenario ricostruito dalla Procura della Reoubblica di Udine nell’ambito dell’inchiesta sulle puntate anomale relative alla. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

