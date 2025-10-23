Caso scommesse su Lazio-Udinese | Okoye a processo insieme ad altri tre imputati

Un incontro in pizzeria nel cuore di Udine, una presunta combine per un’ammonizione “programmata” e scommesse che avrebbero fruttato vincite record in provincia. È questo lo scenario ricostruito dalla Procura della Reoubblica di Udine nell’ambito dell’inchiesta sulle puntate anomale relative alla. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Scommesse anomale su Lazio-Udinese, Okoye a processo - Il caso scommesse che ha coinvolto il calciatore Maduka Okoye, 25enne tedesco di origini nigeriane portiere dell’Udinese, e altre tre persone con le quali si sarebbe accordato sulla sua ammonizione du ... Da rainews.it

Calcio: Udinese;per pm giallo Okoye con Lazio è truffa aggravata - La Procura di Udine ha deciso di non archiviare il caso scommesse che coinvolge il portiere dell'Udinese Maduka Okoye, 26 anni, tedesco di origini nigeriane, e altre tre persone. msn.com scrive

Scommesse anomale, per la Procura di Udine l'ammonizione di Okoye contro la Lazio è truffa aggravata - La Procura di Udine ha deciso di non archiviare il caso scommesse che coinvolge il 26enne portiere dell'Udinese Maduka Okoye e altre tre persone. Si legge su agipronews.it