Caso scommesse in Nba | arrestati un allenatore e un giocatore

Lettera43.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Nba alle prese con uno degli scandali più importanti della sua storia. Chauncey Billups e Terry Rozier, rispettivamente allenatore dei Portland Trail Blazers e guarda dei Miami Hits, sono stati arrestati con l’accusa di gioco d’azzardo illegale. Con loro anche Damon Jones, ex giocatore e assistente allenatore dei Cleveland Cavs. I tre sono al centro di due indagini separate portate avanti dall’FBI sul gioco d’azzardo e le scommesse sportive. Secondo quanto spiegato dagli uffici del procuratore statunitense Joseph Nocella Jr, il sistema messo in atto dagli imputati, che sarebbero oltre 30, aveva un piano preciso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

