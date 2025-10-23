Caso scommesse chiuse le indagini | i calciatori accusati dovranno pagare 250 euro di multa CorSera

Per il caso scommesse sono stati accusati tredici calciatori, che per chiudere la vicenda dovranno pagare 250 euro di multa. Tra questi, Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, che erano stati precedentemente già squalificati. Chiuse le indagini di scommesse: accusati 13 calciatori e non solo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera: “In teoria sarebbe il prodromo di una sorta di maxi processo a 13 calciatori per le scommesse illegali, ma in realtà è molto più probabile che nelle prossime settimane tutti scelgano di ricorrere alla oblazione (con appena 250 euro) per estinguere la contravvenzione che ora la Procura di Milano, in un avviso a 22 persone di conclusione delle indagini e deposito degli atti notificati al difensore d’ufficio Francesco Salaroli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

