Caso scommesse chiuse le indagini | i calciatori accusati dovranno pagare 250 euro di multa CorSera

Ilnapolista.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il caso scommesse sono stati accusati tredici calciatori, che per chiudere la vicenda dovranno pagare 250 euro di multa. Tra questi, Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, che erano stati precedentemente già squalificati. Chiuse le indagini di scommesse: accusati 13 calciatori e non solo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera: “In teoria sarebbe il prodromo di una sorta di maxi processo a 13 calciatori per le scommesse illegali, ma in realtà è molto più probabile che nelle prossime settimane tutti scelgano di ricorrere alla oblazione (con appena 250 euro) per estinguere la contravvenzione che ora la Procura di Milano, in un avviso a 22 persone di conclusione delle indagini e deposito degli atti notificati al difensore d’ufficio Francesco Salaroli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

caso scommesse chiuse le indagini i calciatori accusati dovranno pagare 250 euro di multa corsera

© Ilnapolista.it - Caso scommesse, chiuse le indagini: i calciatori accusati dovranno pagare 250 euro di multa (CorSera)

Approfondisci con queste news

caso scommesse chiuse indaginiCaso scommesse, tanto rumore per nulla: chiuse le indagini, tutti salvi con 250 euro - Si chiuderà, come ampiamente prevedibile, con un’oblazione da 250 euro l’inchiesta che ha coinvolto. Secondo tuttomercatoweb.com

caso scommesse chiuse indaginiPerché l’inchiesta sulle scommesse illegali dei calciatori si può chiudere con una multa da 250 euro - La maxi inchiesta sulle scommesse illegali nel calcio potrebbe risolversi in modo sorprendentemente lieve. Si legge su fanpage.it

caso scommesse chiuse indaginiScommesse, novità sul caso che coinvolse 13 giocatori? Si va verso la chiusura con l’oblazione e un pagamento di 250 euro! - Scommesse, novità sul caso che coinvolse 13 giocatori: tra maxi processo e chiusura rapida l’oblazione è la possibile strada per la risoluzione Potrebbe essere il preludio a un maxi processo, ma in re ... calcionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Caso Scommesse Chiuse Indagini