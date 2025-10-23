Caso Sangiuliano Garante Privacy sanziona Rai la per il servizio di Report

Lapresse.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato e notificato alla Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A. la sanzione di 150mila euro per la violazione di alcune disposizioni del Codice della Privacy, del GDPR e delle Regole deontologiche relative ai dati personali nell’esercizio della professione giornalistica. La sanzione si riferisce al procedimento, avviato nel dicembre 2024 e definito in esito a completo contraddittorio, riguardante la diffusione di un audio relativo ad una conversazione telefonica tra il dott. Gennaro Sangiuliano e sua moglie la dott.ssa Federica Corsini, mandato in onda l’8 dicembre 2024 nel corso della trasmissione “Report”, di cui la RAI è editore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

caso sangiuliano garante privacy sanziona rai la per il servizio di report

© Lapresse.it - Caso Sangiuliano, Garante Privacy sanziona Rai la per il servizio di Report

Altri contenuti sullo stesso argomento

caso sangiuliano garante privacyCaso Sangiuliano, Garante Privacy sanziona Rai la per il servizio di Report - Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato e notificato alla Rai - Segnala lapresse.it

caso sangiuliano garante privacyIl Garante della privacy multa la Rai per gli audio di Sangiuliano a Report: "Sanzione da 150 mila euro" - "Violate disposizioni del Codice della Privacy, del Gdpr e delle Regole deontologiche relative ai dati personali nell'esercizio della professione giornalistica". Secondo ilgiornale.it

caso sangiuliano garante privacyIl Garante sanziona la Rai per Report sul caso Sangiuliano, polemica con Ranucci - Il giornalista: 'C'è chi vuole armare l'autorità per punirci'. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Sangiuliano Garante Privacy