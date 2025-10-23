caso sangiuliano garante privacy sanziona rai la per il servizio di report

Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato e notificato alla Rai – Radio Televisione Italiana S.p.A. la sanzione di 150mila euro per la violazione di alcune disposizioni del Codice della Privacy, del GDPR e delle Regole deontologiche relative ai dati personali nell’esercizio della professione giornalistica. La sanzione si riferisce al procedimento, avviato nel dicembre 2024 e definito in esito a completo contraddittorio, riguardante la diffusione di un audio relativo ad una conversazione telefonica tra il dott. Gennaro Sangiuliano e sua moglie la dott.ssa Federica Corsini, mandato in onda l’8 dicembre 2024 nel corso della trasmissione “Report”, di cui la RAI è editore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

