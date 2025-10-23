La I Corte d’Assise di Roma, in una decisione che ha sospeso ancora una volta il complesso iter giudiziario, ha accolto una eccezione di legittimità costituzionale sollevata dai legali d’ufficio che assistono gli imputati egiziani nell’ambito del processo Regeni. Gli atti relativi alla questione sono stati trasmessi alla Corte Costituzionale, organismo supremo che avrà il compito di pronunciarsi sulla validità della normativa contestata. Il nodo cruciale su cui i giudici di merito hanno dovuto esprimersi riguarda la piena garanzia del diritto di difesa in specifiche condizioni procedurali, con particolare riferimento alla nomina di consulenti tecnici e alla copertura dei relativi costi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Caso Regeni, nuovo stop: la Consulta dovrà decidere sulla costituzionalità della difesa