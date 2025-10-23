Caso Regeni disposto l’invio degli atti alla Consulta | stop al processo
Svolta nel processo per la morte di Giulio Regeni. La prima Corte d’Assise di Roma ha disposto un nuovo invio degli atti alla Corte Costituzionale per un’eccezione sollevata durante l’ultima udienza del processo per la morte di Giulio Regeni riguardante il gratuito patrocinio per la difesa d’ufficio. In attesa della pronuncia della Consulta sulla questione di Costituzionalità, è sospeso il processo ai quattro 007 egiziani accusati di omicidio, sequestro di persona e tortura. Il ricercatore friulano Giulio Regeni, fu rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Il testimone: “Sentivo Regeni gridare mentre veniva picchiato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
