Caso Ranucci Giorgia sfida Schlein Il M5s la insulta | Ragazza pon pon

Laverita.info | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La leader di Fdi incalza la segretaria del Nazareno dopo le insinuazioni sull’attentato al cronista. La Maiorino imita le offese di Landini, poi ammette: le piazze pro Pal erano anti governo. 🔗 Leggi su Laverita.info

caso ranucci giorgia sfida schlein il m5s la insulta ragazza pon pon

© Laverita.info - Caso Ranucci, Giorgia sfida Schlein. Il M5s la insulta: «Ragazza pon pon»

Altre letture consigliate

caso ranucci giorgia sfidaAttentato a Sigfrido Ranucci, botta e risposta tra Schlein e Meloni: accusa dal Pd e la replica della premier - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein si sono scontrate riguardo alle reciproche accuse tra Governo e opposizione sull'attentato a Ranucci ... Come scrive virgilio.it

caso ranucci giorgia sfidaAttentato a Ranucci, Orsini sul Nove: “Faccio un appello a Giorgia Meloni: oltre le belle parole, ritiri la norma anti-Report” - "Chiedo a Giorgia Meloni che faccia qualcosa per ritirare il supervisore sui contenuti di Report". Lo riporta ilfattoquotidiano.it

caso ranucci giorgia sfidaMeloni eguaglia Craxi, il suo è il terzo esecutivo più longevo. Scontro con Schlein su Ranucci - 093 giorni, alle spalle del ‘Berlusconi II’ e del ‘Berlusconi IV’, il governo di Giorgia Meloni consolida un nuovo traguardo: è il terzo esecutivo più longevo della s ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caso Ranucci Giorgia Sfida