Caso Paupisi Antonia sta meglio Disposta perizia psichiatrica su Salvatore Ocone

Da Pozzilli arrivano segnali di speranza per la 17enne che mostra progressi incoraggianti. Nuovo sviluppo giudiziario nel caso di Paupisi. La Procura di Benevento ha disposto una consulenza psichiatrica su Salvatore Ocone, il 58enne accusato di aver ucciso la moglie.

