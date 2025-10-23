Caso Lang ennesimo ‘problema’ per il Napoli | sta succedendo in queste ore
Noa Lang e il Napoli, una storia bollente che rischia di diventare una vera e propria crisi. Lo scarso impiego del giocatore sta provocando un polverone mediatico: messaggi provocatori a mister Conte, risposte nervose dal tecnico. E ora, anche i social: i tifosi del Besiktas si sono fiondati all’attacco. Napoli, occhio ai social di Lang: i tifosi del Besiktas all’attacco. Il malumore di Noa Lang è evidente e palese agli occhi di tutti, ma dopo le ultime dichiarazioni decisamente provocatorie post PSV-Napoli, l’aria è diventata molto tesa. Soluzioni drastiche come la cessione al momento sembrano improbabili, eppure qualcuno ci crede. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
6 gol presi da una squadra di certo non di prima fascia della Champions. Un nuovo acquisto, arrivato proprio dalla squadra che ti ha appena dato 6 gol, che confessa ai media locali di aver parlato solo una volta con il nuovo allenatore. Insomma, il caso Lang - facebook.com Vai su Facebook
