Noa Lang e il Napoli, una storia bollente che rischia di diventare una vera e propria crisi. Lo scarso impiego del giocatore sta provocando un polverone mediatico: messaggi provocatori a mister Conte, risposte nervose dal tecnico. E ora, anche i social: i tifosi del Besiktas si sono fiondati all’attacco. Napoli, occhio ai social di Lang: i tifosi del Besiktas all’attacco. Il malumore di Noa Lang è evidente e palese agli occhi di tutti, ma dopo le ultime dichiarazioni decisamente provocatorie post PSV-Napoli, l’aria è diventata molto tesa. Soluzioni drastiche come la cessione al momento sembrano improbabili, eppure qualcuno ci crede. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Caso Lang, ennesimo ‘problema’ per il Napoli: sta succedendo in queste ore