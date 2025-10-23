Caso IrpiniAmbiente l’Ato convoca i sindaci | Aquino soddisfatto

Tempo di lettura: < 1 minuto Si terrà il 28 ottobre alle ore 15.30, presso la sala Montevergine della sede della Regione Campania ad Avellino, l’incontro promosso dal presidente dell’Ato Rifiuti, Vittorio D’Alessio, con i sindaci irpini e i consiglieri dell’Ente d’Ambito. All’ordine del giorno, la problematiche sollevate dal sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, in merito alle fatture di integrazione e di adeguamento del PEF 2023 trasmesse da IrpiniAmbiente ai Comuni della provincia. “Ringrazio il presidente dell’Ato Rifiuti, Vittorio D’Alessio, per aver prontamente accolto la mia richiesta di chiarimenti in merito alle fatture di integrazione e di adeguamento del PEF 2023 trasmesse da IrpiniAmbiente ai Comuni irpini”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

