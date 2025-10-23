Caso di meningite a Raffadali il sindaco Cuffaro rassicura | Situazione sotto controllo

Un caso di meningite ha creato panico a Raffadali, con tantissime persone allarmate per un eventuale contagio a macchia d'olio. Sul caso è subito intervenuto il sindaco Silvio Cuffaro che ha prontamente rassicurato i cittadini: “La situazione è sotto controllo”. In un post pubblicato su Facebook. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

