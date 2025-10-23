Caso Adriatici l’ex assessore sarà processato con rito abbreviato Sentenza attesa a fine gennaio
Voghera (Pavia), 23 ottobre 2025 – Verrà processato con rito abbreviato Massimo Adriatici, 50 anni, ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera ( Pavia), accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui, 39enne marocchino. Dalla pistola di Adriatici partì il colpo che, la sera del 20 luglio 2021, uccise in piazza Meardi a Voghera ( Pavia) il nordafricano. Il giudice Luigi Riganti ha accolto oggi, nell'udienza preliminare ripresa in Tribunale a Pavia, la richiesta presentata dai difensori dell'ex assessore. Sono stati inoltre ammessi i documenti che erano stati depositati dai legali di Adriatici lo scorso 11 settembre: la valutazione di un commissario di polizia sull'arma, una perizia psicologica dell'imputato e il suo interrogatorio, le testimonianze di alcuni suoi conoscenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Caso Its Academy, Santori non ci sta e tuona: «Il presidente lo elegge l'assemblea, non il Cda» - facebook.com Vai su Facebook
Caso $its academy, Santori non ci sta e tuona: «Il presidente lo elegge l'assemblea, non il Cda» corriereadriatico.it/marche/fermo_p… - X Vai su X
Ucciso in piazza: Adriatici processato con rito abbreviato - Verrà processato con rito abbreviato Massimo Adriatici, 50 anni, ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera (Pavia), accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui, 39enne ... Da ansa.it
Sparò e uccise senzatetto a Voghera, il giudice decide sulle nuove testimonianze sull’ex assessore Adriatici - Seconda tappa dell’udienza preliminare, l’imputato ha presentato anche una perizia psicologica ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Caso Adriatici, riparte processo per omicidio - 30, l’udienza preliminare per Massimo Adriatici, l’ex assessore leghista alla sicurezza del Comune di Voghera accusato di omicidio volontario per la morte del 39enne ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it