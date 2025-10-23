Caserta riparte Polity Design | giovani e geopolitica al centro
Sabato 25 ottobre prende avvio la quinta edizione di Polity Design, la scuola casertana del disegno delle relazioni. Un percorso pensato per costruire una nuova classe dirigente del Paese, partendo dal Mezzogiorno, che inaugura l’anno con un confronto sui conflitti che attraversano Medio Oriente ed Europa orientale. Uno sguardo incrociato sulle crisi contemporanee La partenza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
