Case Aler più efficienti | Gli inquilini risparmieranno

Più effecienti dal punto di vista energetico e antisismiche. Sono stati ultimati con sei mesi d’anticipo in via Alzaia i lavori di riqualificazione di due edifici anni ‘60 di 4 piani e un seminterrato che ospitano 32 abitazioni. L’intervento costato 5 milioni di fondi Pnnr è stato inaugurato ieri dall’assessore regionale alla Casa Paolo Franco: "Interventi simili – ha detto l’assessore – migliorano la vita dei residenti, determinano risparmi sulle bollette delle famiglie e contribuiscono alla rivitalizzazione dei quartieri, con benefici per l’intera comunità. I palazzi rinnovati di via Alzaia rappresentano un modello di azione virtuoso da replicare a livello lombardo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

