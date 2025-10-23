Case Aler più efficienti | Gli inquilini risparmieranno

Ilgiorno.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più effecienti dal punto di vista energetico e antisismiche. Sono stati ultimati con sei mesi d’anticipo in via Alzaia i lavori di riqualificazione di due edifici anni ‘60 di 4 piani e un seminterrato che ospitano 32 abitazioni. L’intervento costato 5 milioni di fondi Pnnr è stato inaugurato ieri dall’assessore regionale alla Casa Paolo Franco: "Interventi simili – ha detto l’assessore – migliorano la vita dei residenti, determinano risparmi sulle bollette delle famiglie e contribuiscono alla rivitalizzazione dei quartieri, con benefici per l’intera comunità. I palazzi rinnovati di via Alzaia rappresentano un modello di azione virtuoso da replicare a livello lombardo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

case aler pi249 efficienti gli inquilini risparmieranno

© Ilgiorno.it - Case Aler più efficienti: "Gli inquilini risparmieranno"

Argomenti simili trattati di recente

case aler pi249 efficientiCase Aler più efficienti: "Gli inquilini risparmieranno" - Sono stati ultimati con sei mesi d’anticipo in via Alzaia i lavori di riqualificazione di due edifici anni ‘60 di 4 piani e un seminterrato ... Secondo ilgiorno.it

Case Aler più efficienti e sicure. A disposizione dodici milioni - Lo stabilisce una delibera approvata della Giunta regionale su proposta dall’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, ... Si legge su ilgiorno.it

"Case Aler: telecamere e vigilanza armata" - La Regione rinnova l'impegno per la lotta all'abusivismo nelle case popolari stanziando ulteriori 2,9 milioni di euro per finanziare i piani operativi per la sicurezza che ogni singola Aler dovrà ... Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Case Aler Pi249 Efficienti