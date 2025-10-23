Casatenovo toro in fuga dal macello | in 5mila chiedono la grazia
Casatenovo (Lecco), 23 ottobre 2025 - “ Salvate il toro in fuga!”. Cinquemila firma per chiedere di salvare il toro in fuga destinato al macello. La fuga. E' un toro che nei giorni scorsi è scappato proprio da un impianto di macellazione in provincia di Monza e Brianza. L'animale, un giovane esemplare dal manto castano, è stato poi avvisato nei boschi della Valle della Nava a Casatenovo. Non è stato ancora ritrovato né catturato, nonostante lo stiano cercando sia i carabinieri, sia i veterinari di Ats della Brianza, per paura che carichi e ferisca qualcuno. I volontari dell' Enpa di Merate chiedono però che, una volta catturato, al toro venga riservato un destinato diverso rispetto alla macellazione a cui era destinato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
