Casapulla procedono i lavori all’interno del cimitero

2anews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Amministrazione Comunale di Casapulla annuncia il completamento dei lavori di manutenzione alle facciate del cimitero comunale. L’Amministrazione Comunale di Casapulla, guidata dal Sindaco Ferdinando Bosco, annuncia il completamento dei lavori di manutenzione alle facciate del cimitero comunale. Questi interventi, fortemente voluti dall’assessore comunale con delega al Cimitero, Gianluca Sarogni, hanno avuto come obiettivo principale quello . 🔗 Leggi su 2anews.it

