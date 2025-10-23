casalpusterlengo tredicenni puntano il coltello alla gola di due coetanee per rubare le borse

Casalpusterlengo, 22 ottobre 2025 – Baby rapinatori puntano il coltello a due ragazzine in pieno centro a Casalpusterlengo. Inquietante episodio, martedì attorno alle 18.30, quando, vicino alla piccola piazza all’inizio del colatore Brembiolo all’incrocio tra viale Cappuccini e largo Casali, due tredicenni, secondo una prima ricostruzione dei fatti, hanno adocchiato un paio di ragazzine coetanee e sono entrati in azione, sguainando il coltello davanti a loro e minacciandole di consegnare la borsa che avevano con sé. Sono stati attimi drammatici con i ragazzini risoluti a raggiungere il loro obiettivo davanti a delle adolescenti terrorizzate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

