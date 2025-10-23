Casalpusterlengo lite a colpi di bottiglia in stazione | un ferito caccia all’aggressore

Casalpusterlengo (Lodi), 23 ottobre 2025 - Far West fuori dalla stazione ferroviaria di Casalpusterlengo in via Matteotti: questa mattina giovedì 23 ottobre attorno alle 9 due persone hanno litigato furiosamente per motivi sconosciuti e, a un certo punto, nelle mani di uno dei due è spuntata una bottiglia di birra, utilizzata come clava. Ad avere la peggio è stato un cittadino di nazionalità marocchina di 26 anni f erito a l volto ed una mano. Notato il parapiglia alcune persone hanno subito chiamato il 112 e sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, la polizia locale e la Polfer. Il ragazzo ferito era presente sul posto mentre l'aggressore si era dileguato verso lo scalo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

