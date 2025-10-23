Casa quanto mi costi | crescono gli affitti

Il mercato immobiliare marchigiano viaggia a due velocità nel terzo trimestre del 2025. Una buona notizia per chi deve acquistare casa: rispetto agli stessi tre mesi del 2024, calano i prezzi di vendita degli immobili nelle Marche nel terzo trimestre del 2025 (-0,7%). I canoni di locazione salgono invece del 3%. Attualmente, per comprare un’abitazione in regione servono mediamente 1.609 euro al metro quadrato, mentre per affittare servono, in media, 9,2 euromq. È quanto emerge dall’ Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale marchigiano realizzato da Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo Immobiliare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

