Casa Optima School festeggia 20 anni di corsi e innovazione

La scuola Casa Optima di San Clemente celebra vent’anni di attività confermandosi punto di riferimento internazionale per la formazione in gelateria, pasticceria, decorazione e beverage. Nata nel 2005 come International school of gelato, nel 2020 è diventata Casa Optima School – Alta Formazione in Sweet arts & innovation. Oggi conta oltre 700 iscritti l’anno e circa 15mila professionisti formati, grazie a un network globale con otto brand internazionali attivi in più di 150 Paesi. Il nuovo programma 202526 propone sessanta corsi e seminari in Italia e nel mondo, con ricette inedite, percorsi aggiornati e un metodo didattico che unisce tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa Optima School festeggia 20 anni di corsi e innovazione

