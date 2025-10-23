Casa Optima School festeggia 20 anni di corsi e innovazione

Ilrestodelcarlino.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola Casa Optima di San Clemente celebra vent’anni di attività confermandosi punto di riferimento internazionale per la formazione in gelateria, pasticceria, decorazione e beverage. Nata nel 2005 come International school of gelato, nel 2020 è diventata Casa Optima School – Alta Formazione in Sweet arts & innovation. Oggi conta oltre 700 iscritti l’anno e circa 15mila professionisti formati, grazie a un network globale con otto brand internazionali attivi in più di 150 Paesi. Il nuovo programma 202526 propone sessanta corsi e seminari in Italia e nel mondo, con ricette inedite, percorsi aggiornati e un metodo didattico che unisce tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

casa optima school festeggia 20 anni di corsi e innovazione

© Ilrestodelcarlino.it - Casa Optima School festeggia 20 anni di corsi e innovazione

Argomenti simili trattati di recente

casa optima school festeggiaCasa Optima School festeggia 20 anni di corsi e innovazione - La scuola Casa Optima di San Clemente celebra vent’anni di attività confermandosi punto di riferimento internazionale per la formazione ... ilrestodelcarlino.it scrive

casa optima school festeggiaCasa Optima School festeggia vent'anni di eccellenza nella formazione - Casa Optima School festeggia 20 anni di formazione d'eccellenza: migliaia di studenti formati in tutto il mondo e un ricco calendario formativo per il 2025/26 ... Si legge su horecanews.it

casa optima school festeggiaGelateria e pasticceria: la formazione internazionale di Casa Optima compie 20 anni - Casa Optima School celebra 20 anni e rinnova l’offerta formativa con corsi professionali di gelateria, pasticceria, decorazione e beverage, in Italia e nel mondo, per formare i nuovi protagonisti dell ... Come scrive italiaatavola.net

Cerca Video su questo argomento: Casa Optima School Festeggia