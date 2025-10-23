Cartoline dal vicinato il progetto che crea comunità e riavvicina i cittadini ai negozi di quartiere
Invitare i cittadini a riscoprire le botteghe del loro quartiere, tornare a frequentare realtà vicine, coltivare il rapporto con i negozianti di fiducia che contribuiscono a rendere la vita della propria zona familiare e coinvolgente. È quanto si prefigge “ Cartoline dal vicinato “, il progetto promosso da Reti di Quartiere, realizzato grazie alla collaborazione tra gli assessorati alla Partecipazione e Reti di quartiere, alla Cultura, al Commercio, per promuovere l’attività di 14 negozi di vicinato a Conca Fiorita, San Colombano e Monterosso. Perché acquistare nei negozi di vicinato è anche un gesto culturale e solidale, in quanto sostiene l’attività e i prodotti di commercianti piccoli e locali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
