Carte e libri di Federigo Tozzi Ecco la stanza per lo scrittore

All’ Archivio Contemporaneo ‘Alessandro Bonsanti’ del Gabinetto Vieusseux di Firenze si trova un nuovo spazio, visitabile su prenotazione, in cui sono conservate tutte le carte e i libri di Federigo Tozzi: una stanza interamente dedicata a uno dei più originali narratori italiani del primo Novecento, tra i più inquietanti per le modalità con cui ha arato il terreno della ricerca interiore. Scrittore per necessità e ossessioni, nemico degli espedienti romanzeschi, ha scavato a grandi profondità nella tristezza della vita, negli abissi dell’anima, rendendo un’immagine del mondo filtrata attraverso lo sguardo dei suoi personaggi allucinati. 🔗 Leggi su Lanazione.it