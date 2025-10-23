Carta Valore per i neodiplomati in vigore dal 2027 lo prevede la Manovra 2026 Piccolotti AVS | Escluso chi è bocciato o frequenta percorsi professionalizzanti
La Legge di Bilancio 2026 introduce la Carta Valore, strumento destinato ai neodiplomati per favorire l’accesso ai beni e alle attività culturali. La misura, prevista all’articolo 109 della legge, si inserisce nel quadro di una manovra da 18,7 miliardi di euro fondata su tre assi: sostegno alle famiglie, riduzione fiscale e razionalizzazione della spesa pubblica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
Cos’è e come funziona Carta Valore, il nuovo bonus per i neodiplomati - X Vai su X
Carta della Cultura 2025 Un contributo statale del valore di 100 euro destinato alle famiglie con ISEE fino a 15.000 €, per acquistare libri cartacei o digitali. Come richiederla La domanda va presentata entro il 31 ottobre 2025 esclusivamente tramite App I - facebook.com Vai su Facebook
Arriva la “Carta Valore” per i neodiplomati: dal 2027 credito cultura per i giovani dai 18 ai 19 anni - Nella Legge di Bilancio 2026 il governo introduce la "Carta Valore": un credito annuale per i neodiplomati, da usare per attività culturali ... Riporta fanpage.it
Carta Valore: dal 2027 un nuovo bonus cultura per i neodiplomati - La Carta Valore è il nuovo bonus cultura per i neodiplomati under 19. Si legge su key4biz.it
Legge di Bilancio 2026, arriva la Carta Valore per i neodiplomati (entro i 19 anni): ecco da quando e a cosa serve - La bozza della manovra 2026, attualmente in fase di iter parlamentare al Senato, introduce una significativa novità destinata a influenzare il mondo della scuola e la transizione degli studenti nel po ... Riporta tecnicadellascuola.it