Carta dedicata a te più di 5mila i beneficiari
Il Comune di Messina informa la cittadinanza che per garantire la massima trasparenza e accessibilità, è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari della misura nazionale “Carta Dedicata a Te – 2025”. L’elenco identifica i cittadini beneficiari tramite il numero di protocollo dell’attestazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
CARTA “DEDICATA A TE” – AGGIORNAMENTO INFORMATIVO Gli Uffici dei Servizi Sociali di Palestrina riceveranno nei prossimi giorni la lista definitiva dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te”, convalidata dall’INPS. Le liste definitive dei beneficiari sarann - facebook.com Vai su Facebook
In arrivo la carta dedicata a te 2025: come ogni anno è il decreto attuativo a stabilire cosa si può comprare con il bonus spesa da 500 euro - Leggi e prassi / Pubblico, INPS, Carta dedicata a te - X Vai su X
Carta dedicata a te, quando arriva a Roma? Nella capitale 26.997 card: a chi spettano e dove ritirarle. La guida - In arrivo a Roma la la “Carta Dedicata a Te” 2025, il contributo economico di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità erogato tramite una Postepay nominativa. Riporta ilmessaggero.it