Carta dedicata a te più di 5mila i beneficiari

Messinatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Messina informa la cittadinanza che per garantire la massima trasparenza e accessibilità, è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari della misura nazionale “Carta Dedicata a Te – 2025”. L’elenco identifica i cittadini beneficiari tramite il numero di protocollo dell’attestazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

