Carrarese-Venezia nona giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I toscani cercano punti per migliorare la classifica, mentre i lagunari vogliono confermarsi ai piani alti della classifica. Carrarese-Venezia si giocherà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi. CARRARESE-VENEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per i toscani la stagione è partita senza squilli di tromba, ma con una grande compattezza: 11 punti in 8 partite, frutto di due vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. L’obiettivo della squadra di Calabro è la salvezza, benchè abbia dimostrato di sapersela giocare anche contro le big. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

carrarese venezia nona giornata serie b 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Carrarese-Venezia, nona giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Scopri altri approfondimenti

carrarese venezia nona giornataCarrarese: apuani al lavoro - Nella giornata odierna, la squadra apuana ha svolto l’attività d’allenamento presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi. Segnala tuttob.com

Carrarese, Calabro: "Le ultime due giornate spiegano da sole il valore dell'Avellino" - Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, ha presenziato alla consueta conferenza stampa della viglia di campionato due giorni prima del match del 'Dei Marmi' contro l'Avellino in programma domenica ... Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Carrarese Venezia Nona Giornata