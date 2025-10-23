Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I toscani cercano punti per migliorare la classifica, mentre i lagunari vogliono confermarsi ai piani alti della classifica. Carrarese-Venezia si giocherà sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi. CARRARESE-VENEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per i toscani la stagione è partita senza squilli di tromba, ma con una grande compattezza: 11 punti in 8 partite, frutto di due vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. L’obiettivo della squadra di Calabro è la salvezza, benchè abbia dimostrato di sapersela giocare anche contro le big. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Carrarese-Venezia, nona giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla