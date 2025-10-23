Carolina Crescentini presenta Mrs Playmen sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

Cinefilos.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carolina Crescentini protagonista del red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 per portare al festival Mrs. Playmen, la serie Netflix che è ispirata alla storia vera di Adelina Tattilo, editrice della più nota rivista erotica italiana, Playmen. I primi due episodi della serie, che sarà disponibile solo su Netflix dal 12 novembre 1 di 20 Carolina Crescentini sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone © Cinefilos.it Carolina Crescentini e Motta sul Red Carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 - Foto di Aurora Leone © Cinefilos. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

carolina crescentini presenta mrsCarolina Crescentini: « Mrs Playmen , storia di emancipazione femminile. Ma siamo ancora fermi al palo» - La serie racconta la storia e la rivoluzione di Adelina Tattilo, editrice della rivista erotica Playmen. vanityfair.it scrive

carolina crescentini presenta mrsMrs Playmen: Il trailer ufficiale della serie Netflix con Carolina Crescentini - Carolina Crescentini interpreta Adelina Tattilo, editrice della più nota rivista erotica italiana, in Mrs Playmen, serie Netflix presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma: il trailer uffic ... Da comingsoon.it

carolina crescentini presenta mrsMrs Playmen siamo noi: La recensione della serie Netflix con Carolina Crescentini - Mrs Playmen recensione Comingsoon serie tv streaming Netflix Carolina Crescentini com'è quando esce 12 novembre anticipazioni trama cast Festa del cinema Roma ... Segnala comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Carolina Crescentini Presenta Mrs