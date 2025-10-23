Carne e pesce buttati per terra Maxi-sequestro e negozio chiuso
Carne e pesce erano ’conservati’ non nel frigo ma in cassette lasciate a terra o all’interno di scaffali. E buona parte della merce era sprovvista dei documenti di tracciabilità ce ne attestasse la provenienza. Una serie di negligenze che ha portato al maxi sequestro di alimenti in un minimarket del centro storico, a seguito dell’ispezione condotta ieri dal personale della polizia locale in sinergia con tecnici della Asl Servizio Igiene degli Alimenti. L’attività commerciale era già stata al centro di verifiche ed ispezioni nei mesi scorsi, ma nel corso dell’ultimo controllo la quantità di carne e prodotti ittici sprovvisti di documenti di tracciabilità è risultata particolarmente rilevante: circa 400 chilogrammi di alimenti erano privi delle necessarie attestazioni di provenienza e rintracciabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
